"Не нужно терпеть то, в чем давно нет любви, тепла и уважения": Ксения Бородина рассказала о разводе

Ксения Бородина и Николай Сердюков в прошлом году стали мужем и женой. А сейчас знаменитая ведущая рассказала о разводе.

В своем официальном телеграм-канале Ксения Бородина выложила ответы на некоторые вопросы подписчиков. В том числе она отреагировала на вопрос про развод. Ведущая подчеркнула, что очень спокойно относится к разводам.

"Если после него человек наконец выдыхает, чувствует свободу и начинает жить дальше, значит, иногда это действительно правильное решение. Я вообще считаю, что не нужно терпеть то, в чем давно нет любви, тепла и уважения. Жизнь все-таки не для того, чтобы годами делать вид, что все нормально", - рассуждает Бородина.

Отметим, что сейчас Ксения счастлива в третьем браке. Летом прошлого года Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Влюбленные с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе.

Бородина за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около десяти миллионов рублей. Бородина не стала скрывать, что за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось.

Звезда "Дома-2" уверяет, что для нее важны не деньги, а отношение мужчины. "Столько заботы и теплоты в моей жизни не было никогда! Кто бы какую грязь про него ни писал, он не пытается с кем‑то выяснять отношения, не строит из себя мачо, он заботится и делает меня счастливой. Про него пишут „альфонс“, ничего о нем не зная!" — отметила Бородина.

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