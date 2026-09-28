Стас Михайлов впервые прокомментировал заявление жены Инны о расставании

На днях супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Ситуацию прокомментировал сам знаменитый артист.

О том, что они расстались, Инна Михайлова объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

Теперь заговорил сам певец. "Это неправда. Не верьте никому!" - призвал Стас Михайлов.

Популярный исполнитель уверил взволнованную общественность, что у них с Инной нет никаких проблем в отношениях. "Не надо переживать, все хорошо. Мы все живы и здоровы. Инна — моя любимая жена. Не верьте всему, что написано. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас!" - приводит слова артиста Starhit.

Вот только в близком кругу утверждают, что певец и его супруга расстались по-настоящему. Поговаривают, что отношения просто изжили себя. Другие же утверждают, что Инна не смогла смириться с тем, что Стас "начал выходить из-под контроля". Дело в том, что недавно он сменил команду, с которой работает. По слухам, Инне новый состав не понравился.

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