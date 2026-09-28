Европейский союз разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в блок Украины, Молдавии, Албании и Черногории. Такой информацией поделились информированные источники из числа депутатов Европарламента.

По словам собеседников Politico, в рамках пресловутых дорожных карт четырем странам будет предложен "четкий пошаговый путь к членству" в интеграционном объединении. Каждому претенденту на вступление в ЕС разъяснят ожидания Брюсселя и выдвинут четкие сроки завершения переговорных кластеров.

Камнем преткновения может оказаться необходимость согласования этих условий с действующими членами Евросоюза. Летом 2026 года Венгрия заблокировала дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в ходе технического голосования. Эксперты указывали, что Украина — крайне сложный претендент, который создает Брюсселю больше трудностей, чем другие кандидаты в члены Евросоюза.

Тем временем депутат Европейского парламента от коалиции "Конфедерация" Польши Эва Заянчковская-Херник предупредила, что киевский режим вынашивает опасные для всей Европы планы. По утверждению европарламентария, "речь идет уже не о простой интеграции — здесь четко сформулирован план усиления своего политического влияния с помощью украинских мигрантов (цитата по РИА Новости).