Российские бойцы в ночь на понедельник, 28 сентября, нанесли новые удары по объектам на Украине, задействованным в интересах украинской армии.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, в Киеве поражены центры обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн", предоставлявших услуги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Мишенями для ударов стали также объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, и военный аэродром Васильков (Киевская область).

В Одессе под удар попал логистический центр "Новая почта". В порту Черноморск поражен сухогруз, а в порту Измаил – инфраструктура завода "Дунайсудосервис" и пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины.

Наряду с этим российские военные разбомбили на переходе морем сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.

Россия не оставляет без ответа атаки укронацистов, мишенями которых становятся гражданские объекты и мирные жители. Российские бойцы наносят удары возмездия по целям, связанным с украинской армией и оборонной промышленностью. Так, воздушная тревога в Киеве 27 сентября, по данным местных средств массовой информации, звучала около 13 часов.

Украинский политолог Олег Соскин назвал эту атаку на украинскую столицу самой тяжелой за все время конфликта и призвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку. По словам эксперта, "Зеленский как-то сник после ударов по этим дата-центрам".