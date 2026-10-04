Муж Елизаветы II принц Филипп в последние годы жизни нашел утешение с другой женщиной

Принц Филипп в 2017 году прекратил исполнять официальные королевские обязанности и переехал в коттедж Вуд-Фарм в поместье Сандрингем, в то время как его жена Елизавета II продолжала преимущественно жить в Виндзорском замке. Муж королевы находил утешение в общении с одной из своих самых близких подруг, которая регулярно навещала его.

Филипп, скончавшийся в 2021 году в возрасте 99 лет, сделал загородный дом в Норфолке своим постоянным местом жительства. Как сообщает RadarOnline, Пенелопа Нэтчбулл, графиня Маунтбеттен, которой сейчас 73 года, скрашивала его дни.

"Пенни была одной из тех довольно редких людей, рядом с которыми Филипп мог полностью расслабиться. Их дружба складывалась на протяжении многих лет; между ними существовало огромное взаимное доверие, и он искренне ждал возможности провести время в её обществе. Это приобрело особое значение после того, как он отошёл от исполнения публичных обязанностей. Подавляющую часть своей взрослой жизни Филипп жил в соответствии с требованиями монархии — путешествовал, посещал официальные мероприятия и поддерживал королеву на протяжении необычайно насыщенного периода британской истории. Выход на пенсию неожиданно дал ему такую степень свободы, какой он попросту не испытывал десятилетиями", — рассказал один из приятелей принца.

Вуд-Фарм стал местом, где Филипп мог жить по собственным правилам. Он начал много читать, рисовать, проводил время на свежем воздухе и занимался своим главным увлечением — драйвингом, то есть управлением конными экипажами, — не думая постоянно о следующем официальном мероприятии.

"Дружеские отношения, что связывали его с Пенни, приобрели особую ценность. У них были по-настоящему общие интересы, прежде всего драйвинг. Пенни была не из тех, кто просто из вежливости изображает интерес к увлечению Филиппа, — она разбиралась в этом виде спорта и сама им занималась. Благодаря этому у них было нечто, о чём они могли разговаривать и чем могли наслаждаться вместе", — признался приятель принца.

По словам инсайдера, Филипп был "крайне независимым человеком и не хотел бы, чтобы после выхода на пенсию с ним обращались так, словно он внезапно стал нуждаться в уходе. Пенни это понимала. Её общество было ценно именно потому, что всё происходило естественно и непринуждённо, без какого-либо навязчивого вмешательства.

Рядом с ней он мог быть самим собой. От него не ожидали, что он должен кого-то развлекать или играть свою публичную роль. Они могли разговаривать, заниматься общими увлечениями или просто наслаждаться той более спокойной жизнью, которую Филипп сознательно выбрал для себя в Вуд-Фарм.