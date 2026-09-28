ФСБ объявила в международный розыск террористку и экстремистку Ксению Максимову*, которая создала антироссийскую организацию в Лондоне. При поддержке британских спецслужб эта структура объединила релокантов на территории королевства. Радикалы вынашивали планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в нашей стране.

Очередной портрет российского предателя. Признанная в нашей стране экстремистом и террористом 40-летняя Ксения Максимова. Была фотомоделью с мировой известностью и до начала специальной военной операции не являлась объектом пристального внимания спецслужб. А потом словно прорвало. Начала бурную деятельность.

Вполне достойный последователь, известного своими крылатыми фразами, в кавычках, мэра Киева Виталия Кличко. Впрочем, для британской разведки и министерства иностранных дел уровень интеллекта играет второстепенную роль. Главное - найти человека и использовать его в качестве инструмента политического давления и гибридной войны против нашей страны.

В Великобритании Максимова* создала организацию под названием "Российское демократическое общество"**.

"Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации. За рубежом она занимается проведением митингов, антивоенных демонстраций и привлечением русскоговорящей несистемной оппозиции", - сообщила Юлиана Алексеева, официальный представитель Генеральной прокуратуры России.

По имеющимся данным, партнёр Максимовой* - Владимир Ашурков - исполнительный директор запрещённого ФБК***, получивший в Великобритании политическое убежище и судя по всему - миллиона от МИ6 на подрывную деятельность против России.

Члены организации Максимовой* отметились выступлениями на улицах английских городов. Акции малочисленные. Для местных прошли незамеченными. Но благодаря помощи спецслужб и Форин-офиса смогли, как говорится, выстрелить.

Альянс либералов и демократов за Европу является третьей по величине партией ЕС и имеет 75 мест в Европейском парламенте. Представители самых ярых русофобов. Это ближайшие соратники Максимовой. Очевидно, что без помощи высоких покровителей из Лондона такой политический рост бывшей фотомодели и скандалистки был бы невозможен.

Максимова* была инициатором отмены концерта Инстасамки в одном из лондонских клубов. А два года назад обвинила бывшего мужа фотомодели Натальи Водяновой, бизнесмена Джастина Портмана, в сексуальных домогательствах. Якобы британский предприниматель ворвался к ней в номер отеля и требовал интима. Пиар на уровне жёлтой прессы. В Федеральной службе безопасности отмечают: все предатели страны нашей контрразведке известны поименно. И никаких хрущёвских ошибок с амнистией бандеровцев не будет.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность этой организации

*** Организация, признанная экстремистской, иностранным агентом, деятельность в РФ запрещена