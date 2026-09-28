Еврокомиссия призвала страны уменьшить потребление газа и электричества

Еврокомиссия призвала страны ЕС уменьшить потребление газа и электричества из-за перебоев с поставками. Там предлагают ввести соответствующие меры на неопределенный срок. Масла в огонь подлили США - объявили, что могут запретить экспорт дизельного топлива. Европа полностью от него зависит после отказа от российских энергоносителей. На этом фоне глава немецкого МИДа неожиданно запросил встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Зачем - гадают теперь все мировые СМИ.

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