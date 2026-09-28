В Лондоне ищут доказательства причастности Ирана к событиям вокруг базы королевских ВВС

В Великобритании ищут доказательства возможной причастности Ирана к событиям вокруг базы королевских ВВС Фэрфорд. Накануне рядом с ней задержали пять человек. Их подозревают в подготовке теракта.

На место оперативно прибыли сапёры. Жителей ближайших домов эвакуировали. Полиция обыскала минивэны фигурантов. Что нашли - не сообщается. Фэрфорд - единственная авиабаза в Европе, где базируются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда вылетали самолеты, участвующие в операциях против Югославии, Ирака и в этом году - Ирана.

Корпус стражей Исламской революции объявил британскую базу законной целью для ответных мер. Как сообщил Дональд Трамп, задержанных долгое время "вели" спецслужбы США.