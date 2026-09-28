Больной раком Евгений Алдонин сильно опух во время лечения в США

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, с 2024 года борется с тяжелым заболеванием. У 46-летнего футболиста выявили рак поджелудочной железы.

Известный спортсмен больше полугода лечился в немецкой клинике. Он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Теперь же Евгений Алдонин проходит лечение в США.

В своем блоге в Сети футболист записал видеообращение из Нью-Йорка. Он объяснил, почему пока не сможет приехать в Москву. "К сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь", - поведал бывший муж певицы Юлии Началовой.

Пользователи Сети обратили внимание, что в Евгений Алдонин сильно изменился. Отличающийся худощавостью спортсмен сильно опух. По мнению комментаторов, так негативно на его внешность могло повлиять лечение от онкологического заболевания.

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Ранее стало известно, что друзья и коллеги Евгения Алдонина собрали средства на дорогостоящее лечение. Футболист пытался обойтись своими силами и долгое время скрывал болезнь даже от самых близких. Спортсмен не хотел привлекать внимание общественности, ведь характер и скромность не позволяли ему говорить о своем здоровье публично.

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