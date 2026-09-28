Тысячи паломников собрал Елисаветинский крестный ход в Подмосковье

Более пяти тысяч паломников собрал Елисаветинский крестный ход в Подмосковье. Его обычно проводят в день, ближайший к именинам великой княгини Елизаветы Федоровны. Этой возрожденной традиции уже 15 лет. Семикилометровый маршрут шествия пролегает между двумя селами, которые принадлежали императорскому имению Усово-Ильинское.

После утренней службы под звон колоколов верующие начинают путь. В руках у них полотна с изображениями святых, иконы и хоругви. Каждый из них молится о своём.

Сергей Марьясов участвует в Елисаветинском крестном ходу уже восьмой раз. Сегодня он идёт с супругой, но обычно за руку держит маленьких внуков. Святость ощущают и все вокруг. Сегодня верующие вспоминают важные для православных даты и исторические события. В этом году крестный ход посвятили сразу нескольким юбилеям – 130-летию восхождения на престол императора Николая II. 135-летию принятия православия великой княгини Елизаветой Фёдоровной, в честь которой и был назван крестных ход.

"Она на протяжении трех лет доказывает отцу, пишет ему откровенно, что я верую по православному, я молюсь по православному. И верю, что православие – это кратчайший путь в вечной жизни", - рассказала Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук.

Семикилометровый маршрут крестного хода пролегает от церкви в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово. Обе церкви были частью единого усадебного комплекса, где жил сын императора великий князь Сергей Александрович с супругой. И каждую осень они перебиралась из летней резиденции в зимнюю. Чтобы повторить маршрут членов императорской семьи, верующие приезжают из других городов и стран.

В колонне и дети, и взрослые, и пожилые. Но никто даже не думает останавливаться, говорят – с ними сегодня все святые. Небольшая передышка у реки, а после – переправа на плотах или по понтонному мосту. Его здесь строят специально к священному дню. В ожидании остальных верующие молятся и снова отправляются в путь. Завершается ход молебном у церкви.