Собянин: "Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

Московская электронная школа отмечает свой первый юбилей. В 2016 году она начиналась как городской электронный дневник и журнал. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, спустя десятилетие МЭШ стала крупнейшей цифровой образовательной платформой России.

Общее число пользователей превысило 10 миллионов человек в 12 регионах страны, включая столицу. Для школьников сервис - это актуальное расписание занятий, оценки и домашние задания онлайн. А еще электронная библиотека, которая всегда под рукой.

Педагогам МЭШ помогает выставлять оценки, давать задания ученикам и общаться с родителями. Для мам и пап платформа стала главным источником информации о школьных успехах детей.