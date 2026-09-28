Чем удивляют дизайнеры на Московской неделе моды

Смелые образы эпатируют уже у входа, а сам "Манеж" в зеленом цвете, как огромный экран для спецэффектов - будто готов создать любую реальность. На седьмой Московской неделе моды, кажется, удивлять готовы все - зрители в изысканных затейливых образах не уступают моделям. А на подиумах дизайнеры ломают стереотипы.

Уже первый день задал высокую планку: свои коллекции представили дебютанты и мэтры моды. В коллекции Яниса - многослойность и многофактурность. Спортивные ветровки соседствуют с тонкими вуалями. А одежда из шелков и муслинов отсылает к традиции дервишей, которым женщины дарили драгоценные обрезки тканей.

Рядом готовятся к выходу модели другого петербургского дизайнера, Стаса Лопаткина, в образах ремесленников. В самых причудливых головных уборах во вьетнамском стиле, французских панамах, кепи и круглых шапочках на подиум выходят фэшн-вариации "мастеров" - от художников до портных и пекарей

География участников самой модной недели этой осени впечатляет: заявки пришли из 63 регионов России, а международный пул собрал представителей более десяти стран. В Москву приехали дизайнеры из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Испании, Великобритании, Кении, США и других государств.

"О, я думаю, эта площадка прекрасна! Для меня это возможность познакомиться с талантливыми коллегами и увидеть новые перспективы в креативной сфере. Я рада здесь представлять Индию", - говорит Каника Гойал, дизайнер из Индии.

В образах индийского дизайнера много денима и трикотажа с цветными узорами. А из Великобритании приехала коллекция нарядов, вдохновленная японской культурой. Дизайнер представила английскую интерпретацию кимоно.

По задумке организаторов, столичная Неделя моды - не просто череда дефиле, а площадка для продвижения отечественных производителей на внутреннем и зарубежных рынках.

"Меня пригласили в Испанию представлять Россию на Средиземноморской неделе моды. Это благодаря "Московской неделе моды", - отметила Изабелла Дордосова, дизайнер из Якутии.

В столичных показах дизайнер из Якутии участвует седьмой раз, ее коллекция вдохновлена северной культурой - формами, которые образуют снег и ветер.

За шесть дней свои работы покажут более 350 дизайнеров. Параллельно с показами в "Манеже" развернулся масштабный маркет, большинство брендов - участники проекта "Сделано в Москве".