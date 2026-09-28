Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 28 сентября, 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, дроны неприятеля были ликвидированы или обезврежены над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями.

Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, как укронацисты пытались с помощью массированной беспилотной атаки помешать гражданам России принять участие в едином дне голосования. Президент призвал киевский режим осознать, что никакие провокации не улучшат его положение. Кроме того, Путин указал на неспособность Украины противодействовать российским "Гераням".

Наряду с этим Россия предостерегает западных спонсоров киевского режима от эскалационных действий. В сентябре МИД России выразил британцам решительный протест в связи с наращиванием поставок киевскому режиму беспилотников и других систем вооружений. Вся полнота ответственности за возможное неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне, предупреждало ведомство.