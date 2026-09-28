Бывшую модель Максимову* обвинили в причастности к терроризму

Главу антироссийской организации для релокантов, экс-модель Ксению Максимову объявили в международный розыск.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, Росфинмониторинг включил Максимову в перечень террористов и экстремистов.

Сотрудники ФСБ установили, что Максимова, действуя в интересах британских элит, после начала СВО создала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UК*. RDS объединила российских релокантов в Соединенном королевстве, а Максимова организовала сбор денежных средств в интересах Украины.

Кроме того, RDS использовалась как площадка для подготовки планов по насильственному захвату власти и смену конституционного строя в России.

*Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность этой организации.