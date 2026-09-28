Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи в ходе своего очередного визита в Россию сосредоточится на гуманитарных аспектах украинского кризиса. Об этом рассказал в понедельник, 28 сентября, российский посол в Ватикане Иван Солтановский.

Как указал дипломат, в Ватикане уделяют особое внимание именно гуманитарной стороне ситуации на Украине: "Это направление уже дает конкретные практические результаты". В российской столице спецпосланника понтифика примет помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Солтановский назвал предстоящий приезд кардинала Дзуппи в Москву важным этапом непрерывной дипломатической работы со Святым престолом, подчеркнув, что это "органично вписывается в динамику последних контактов" (цитаты по ТАСС).

Святой Престол выступает с призывами о заключении мира, обращаясь ко всем сторонам конфликта. Однако Украине это пришлось не по вкусу. Еще при жизни прежнего понтифика, Франциска I, главарь киевского режима Владимир Зеленский попрекал Ватикан за попытки "заниматься виртуальным посредничеством", находясь за две с половиной тысячи километров от фронта.

В сентябре 2026 года состоялся визит в Москву руководителя дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера. Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко скептически оценил попытки увязать это событие с поездкой в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Дипломат иронично высказался относительно "качества экспертов", усмотревших в этих двух визитах что-то общее.