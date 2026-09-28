Пострадавший от атак БПЛА бизнес на год освободили от проверок

Правительство России установило мораторий на проверки коммерческих объектов, получивших ущерб от атак беспилотников и других средств огневого воздействия. Об этом рассказал в понедельник, 28 сентября, руководитель аппарата кабмина, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Мораторий будет действовать с 28 сентября 2026 года по 1 октября 2027 года для объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан.

Как пояснил Григоренко, которого цитирует "Интерфакс", это поспособствует сокращению административной нагрузки на бизнес и поможет предприятиям, которые восстанавливают пострадавшие от атак объекты.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских БПЛА, а также меры по сохранению функционирования Wildberries. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) призывали государство оказать всю возможную поддержку предпринимателям, так как удары врага по складам является террористической атакой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что в кабмине "продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации". Он также похвалил руководство маркетплейсов за собственную инициативу помочь пострадавшим от налетов дронов продавцам.