Представители Евросоюза оказывали непрерывное политическое давление на Сербию в связи с ее отказом примкнуть к санкционной политике в отношении России. Подробности рассказал в понедельник, 28 сентября, уходящий в отставку сербский президент Александр Вучич.

Политик, подписавший указ о собственной отставке ради дальнейшего участия в досрочных парламентских выборах, пожаловался на трудности в общении с другими европейскими политиками за четыре с половиной года своего президентства.

По словам Вучича, практически каждая встреча в Европе за указанный срок была для него мучением: "Я нигде не чувствовал себя комфортно, потому что первым вопросом на каждой из них был: "Почему вы не ввели санкции против России?"

Сербский политик признался, что "нам нигде не было ни просто, ни легко", а также предупредил, что "не будет легко и в будущем" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал беспардонным и хамским то давление, которому официальный Брюссель подвергает Сербию за ее отказ последовать антироссийской политике и нежелание вводить рестрикции против России.

Однако европейских лидеров это не смущало. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто заявила, что Сербия не сможет стать членом Европейского союза без полного переориентирования своей внешней политики на общеевропейскую — то есть без участия в санкционной политике ЕС.