Заседание международного клуба "Валдай" стартовало в Подмосковье

В Московской области сегодня открылось ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Главная тема - кардинальные перемены, которые происходят в мире, и то, как противостоять новым вызовам и рискам.

Своим опытом и мнением делятся ведущие эксперты из России и других стран, запланированы выступления представителей власти и руководителей крупных государственных корпораций. Участники обсудят возникновение новых военно-политических конфликтов и развитие мировой экономики, ядерные угрозы и региональные повестки.

"Для нас важно понять, как действовать, как поступать, когда мы видим не только сохранение конфликтов, которые существовали ранее, но и рост новых столкновений, новых конфликтов. Риски и вызовы, в которых мы оказались, они более чем существенны. Мы не можем не видеть, что несмотря на единство мира, в котором мы живем, есть различия. И в нашей повестке представлено обсуждение региональных проблем", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай".