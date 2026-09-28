Глафира Тарханова рассказала о проблемах с мужем: "Это миф, что дети скрепляют браки"

Актеры Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев оформили отношения через три месяца после знакомства. С тех пор супруги воспитывают четверых сыновей и одну дочь. Однако в новом интервью актриса призналась, что в их отношениях не всегда все бывает гладко.

Так, например, первый год совместной жизни дался артистам с трудом. "Никакого всепоглощающего счастья. Мы хотели быть вместе, но начался совместный быт, а с ним притирки. Это миф, что дети скрепляют браки. Если что-то не в порядке, становится еще сложнее", - рассказала актриса.

Кроме того, у Алексея Фаддеева взрывной характер. Однако с годами он научился держать себя в руках. А еще актер назвал себя подкаблучником. "Многие крутые мужчины подкаблучники. Я привык. Иногда взбрыкиваю. Начинает искрить, но тем приятнее примирение", - отметил актер.

Тарханова более известна, чем Фаддеев. Он в основном играет в театре. А она пользуется популярностью в кино. Однако звездность супруги не мешает Алексею. Именно он обеспечивает ей тыл. По словам Глафиры, муж не ставит ей никаких рамок.

"Я сейчас спелый, сочный плод, висящий на ветке, и могу дать вкус, сочность, яркость любому проекту. Если беру какой-то, неважно, театральный или киношный, драму или комедию, делаю его на 250—300%", - заявила Тарханова.

Однако она старается совмещать работу и родительство. Например, когда родилась дочь Лукерья, актриса взяла ее на гастроли и моталась с ней по городам и весям. А вот супруг, когда дети были совсем маленькими, наследниками особо не интересовался. Лишь когда те стали постарше, он начал им уделять больше внимания.

"Со временем Леша стал больше ценить время, проведенное с детьми, и для него оно приобретало новые смыслы. Я вообще не из тех жен, которые пилят. Если человек не берет что-то на себя, сама разрулю", - заявила Глафира "Каравану историй".

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