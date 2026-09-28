Мужчина погиб, оказавшись зажатым между поездом и платформой в Москве

Один человек погиб во время инцидента погиб на станции МЦД-2 Тушинская.

Мужчину зажало между платформой и поездом. Начата проверка, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Утром 28 сентября на станции Тушинская несколько человек нарушили правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, в результате чего электропоезд №7216 "Нахабино - Подольск" травмировал их.

Инцидент повлиял на график движения электричек, несколько рейсов были отменены, предупредили в Московской железной дороге (МЖД). Движение поездов на участке было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.