Предложение Казахстана принять переговорщиков из Москвы и Киева для обсуждения мирного урегулирования конфликта остается в силе. Об этом рассказал в понедельник, 28 сентября, казахстанский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Дипломат высказался после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Тлеуберди, "если обе стороны выразят желание провести переговоры в Казахстане, мы не против".

При этом политик подчеркнул, что принимать решение предстоит именно России и Украине, поскольку "ответственность очень высока" и "ни один посредник не сможет вмешаться и решить этот вопрос извне", сообщает РБК.

Прежде Астана уже выступала с таким предложением. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров", а также подчеркнул, что Казахстан является очень близким партнером России по многим направлениям.

Этот комментарий последовал за заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане. В Кремле ответили, что до того, как речь пошла о Казахстане, киевским режимом упоминали страны, которые "абсолютно неприемлемы" для России в качестве места встречи.