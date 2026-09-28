В России хорошо знают всех, кто уехал из страны и способствует враждебным антироссийским действиям Великобритании. Об этом предупредили в понедельник, 28 сентября.

Как заявил оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в комментарии РИА Новости, "лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поименно".

Собеседник агентства подчеркнул, что британцы стремятся сформировать некую иллюзию того, что среди российских релокантов якобы зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве. Однако потуги создания марионеточных организаций под видом демократической альтернативы, чтобы задействовать их против России, обречены на провал.

Уехавших за границу россиян сотрудник ФСБ предостерег от недружественных шагов против России: "Каждый их шаг виден. Их судьбы предрешены".

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался в адрес тех, кто "спрятался куда-то под корягу, или свинтил". По словам политика, на фоне непростых геополитических условий вся Россия сплотилась, а тем, кто сбежал — "скатертью дорога".

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что тех, кто очернял Россию, помогал недружественным странам и спонсировал ВСУ, в нашей стране в случае возвращения ожидает судебное разбирательство: "Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан".