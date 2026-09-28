Преснякова сняли во время интима с привлекательной фанаткой: вот как отреагировала Подольская

В Сети распространились кадры, на которых Владимир Пресняков чуть ли не целует в губы привлекательную фанатку. Журналисты связались с Натальей Подольской, чтобы она прокомментировала пикантную ситуацию.

Еще один артист показал, что близок к своей аудитории. Вслед за своими коллегами Алексеем Чумаковым и Алексеем Серовым из "Дискотеки Аварии" Владимир Пресняков решил разбавить выступление флиртом с фанаткой и, как считают комментаторы в Сети, заигрался, сильно приблизив лицо к лицу поклонницы. Многим интернет-пользователям показалось, что певец поцеловал красавицу.

Однако на самом деле этого не случилось. Между Владимиром Пресняковым и фанаткой оказался микрофон. Но журналисты все равно решили связаться с супругой певца Натальей Подольской, чтобы выяснить ее мнение.

"Я не буду ничего комментировать, ерунда, глупости", - заявила популярная исполнительница Super.

Кстати, сама фанатка подчеркнула, что между ней и Владимиром Пресняковым ничего не было и все было на самом деле прилично.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская много лет вместе. Они стали встречаться еще в 2005 году, но официально оформили отношения лишь в 2010 году. Спустя пять лет у пары родился первый совместный ребенок - сын Артемий. В 2020 году Наталья родила Владимиру второго сына Ивана. Кроме того, у Преснякова есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.

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