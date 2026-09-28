Какие грибы можно собирать в октябре в Подмосковье: в лесах остались не только рыжики и белые

Как только на улице становится холодно, грибники убирают свои лукошки в дальние ящики и ждут нового сезона. Но есть же еще и поздние грибы, за которыми можно тоже поохотиться. В октябре и ноябре еще можно найти много интересных и вкусных экземпляров.

Поздняя вешенка

Хоть и выглядит она не очень вкусно, но все еще ароматная и от летней не отличается. Растут грибы эти на деревьях и пнях и всегда в больших группах. Из вешенки можно приготовить суп, зажарить и даже засолить.

Зимний трутовик

Растет этот гриб тоже на пеньках, стволах и ветках. Любит осень, а вот споры свои раскидывает уже весной.

Зимний опенок

Найти его можно на поврежденных или упавших деревьях. Много зимних опят и около ручьев, на опушках, и даже в парках, так что будете гулять – обязательно присмотритесь, нет ли рядом опят.

Олений гриб

Название свое получил из-за того, что олени уж очень его любят есть. Кстати, называется он еще "плютей олений". Растет этот гриб в лиственных лесах, можно найти его на гниющих пеньках, на березе и на дубах.

Белые грибы

Ученые выяснили, что самые полезные белые грибы растут в еловых лесах. Искать эти грибы нужно рядом с брусникой, елями и соснами – там их всегда много.

Рыжики

Рыжики тоже любят ели. Еще их можно найти в сосновых лесах. Кстати, вторые даже будут намного вкуснее, чем рыжики еловые, и их можно есть даже в сыром виде.

Рядовка

Этот гриб можно добавлять в салаты, соусы, запеканки и даже в маринады. Растет рядовка в песках, так что ищите ее в канавах, окопах, оврагах или возле дороги. Словом, там, где нет верхнего слоя почвы, но есть песок.