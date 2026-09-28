Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному сроку: его поймали только через 20 лет

Московский областной суд приговорил 51-летнего Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за серию изнасилований и убийств.

Суд признал его виновным в убийстве девяти девушек и одного мужчины. Суд также сохранил арест на его имущество и обязал выплатить компенсацию в три миллиона рублей одной из пострадавших, передает РЕН.

По данным следствия, на протяжении 2002 года Гаськов нападал на своих жертв ночью, насиловал и затем убивал. Первых трех жертв нашли в Бабушкинском районе, четвертую – в подмосковном Подольске, пятая и шестая девушки были убиты в подмосковном Пушкино, позже там же он напал с ножом на мужчину. Следом он расправился с двумя девушками на северо-востоке Москвы.

Последней жертвой маньяка стала студентка из Перу - племянница советника президента Перу Агнес Каролину Сантистебан. Гаськов убил ее возле общежития в Химках.

После серии убийств в Москве и Подмосковье, маньяк уехал в Новосибирскую область. В 2020-2024 годах в Бердске он насиловал падчерицу, которую предварительно поил алкоголем, чтобы она не сопротивлялась.

Больше 20 лет преступления Гаськова оставались нераскрытыми, пока следователи не отправили сохранившиеся вещественные доказательства на повторную экспертизу. Вскоре маньяка задержали. Он признал свою вину.

Известно, что Гаськов учился во ВГИКе, но его отчислили за прогулы и алкоголь.