Премьера Венгрии лишили неприкосновенности из-за обвинений в краже мобильника

Парламент Венгрии большинством голосов лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона.

Рассмотрение соответствующего вопроса состоялось по ходатайству прокуратуры, которой далее предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как напоминает ТАСС, речь идет о событиях 2024 года. Петер Мадьяр выхватил сотовый телефон у мужчины, который снимал политика в ночном клубе, а затем выбросил гаджет в Дунай.

Глава венгерского кабмина называет тот случай результатом политической провокации, якобы организованной при прежнем премьер-министре Викторе Орбане. Также Мадьяр уверяет в твердом настрое на сотрудничество со следствием, в связи с чем лично просил лишить его неприкосновенности для дальнейшего объективного разбирательства.

Тем временем Петер Мадьяр вновь попал в неприятную ситуацию: мужчина швырнул в политика, выступавшего в Сольноке, яйцо. Венгерский электорат не впервые выражает недовольство главой правительства подобными способами. Недавно в Мадьяра плюнул прохожий, причем премьер не стал разбираться и привлекать виновника к ответственности, а с улыбкой пошел дальше.

Журналисты между тем пишут, что рьяность Петера Мадьяра и его радикальные действия многим внушают опасения, что политик перегнет палку и создаст благодатную почву для возвращения к власти прежнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.