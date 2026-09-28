Министры обороны стран-членов Евросоюза обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола — аналога четвертой статьи Договора о НАТО.

Как пишет Financial Times, новый протокол планируется использовать в случае попадания стран ЕС под гибридные атаки, если они не соответствуют условиям для активации пятой статьи Договора о НАТО.

Предполагается, что за исходный вариант нового протокола возьмут четвертую статью пресловутого договора — она предусматривает консультации между союзниками по Североатлантическому альянсу при возникновении угроз территориальной целостности, политической независимости или безопасности какого-либо члена НАТО.

При этом в блоке опасаются вероятности конфликта между существующим и потенциальным механизмами реагирования, а также высказывают сомнения относительно функциональности нового протокола.

Обсуждение в Европе нового механизма реагирования идет на фоне открытой подготовки к долгосрочному военному противостоянию с Россией. Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что перевести противостояние с Москвой в горячую фазу страны НАТО планируют не позднее 2029–2030 годов.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Политик рассказал, что в хартии учтут необходимость реагировать на быстрое распространение и эскалацию конфликта на евразийском континенте, чтобы обеспечить предсказуемость развития.