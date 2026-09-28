Смертельная травма оказалась не первой: стало известно, что Сергей Соседов уже калечился

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако спустя сутки появились ужасающие подробности: Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью.

Сообщается, что журналист умер в результате перелома основания черепа и кровоизлияния. Также стало известно, что тело Сергея Соседова будет отправлено в Москву только в понедельник, 28 сентября.

Музыкальный критик тщательно ухаживал за собой. Он всегда следил за здоровьем: ходил в бассейн, делал ежедневно утреннюю зарядку, посещал врачей. А когда у Соседова случился ренессанс в карьере, стал заботится и о внешности: сделал пересадку волос, убрал отеки на лице.

А теперь выяснилось, что до того, как получить смертельную травму, Сергей Соседов уже калечился. В ноябре прошлого года, возвращаясь домой, журналист оступился буквально на ровном месте и сломал ногу. Хоть перелом и был без смещения, но нога заживала два месяца, передает "КП".

"Нога подвернулась на ровном месте — на асфальте. Шел очень быстро — словно на крыльях парил, у меня есть такая особенность — я всегда очень быстро хожу, в темпе хорошем. А мне уже нельзя это делать, видимо. Сломал лодыжку на левой ноге — вот так подвернулась неудачно нога", - говорил впоследствии Соседов.

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