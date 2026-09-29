Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев прошел в Москве

Всероссийский слёт студентов-спасателей и добровольцев завершился в Москве. Мероприятие объединило более 150 человек из всех регионов страны.

Они осваивали навыки тактической медицины, ориентирования, основы выживания и организации поисков. Среди главных задач было научиться работать в команде, действовать при чрезвычайных ситуациях спокойно и слаженно.

В этом году к тренировкам присоединились инструкторы из Донбасса. Под их руководством добровольцы готовились к поездкам в приграничные регионы. Нынешний слёт был приурочен к 25-летию Всероссийского студенческого корпуса спасателей.