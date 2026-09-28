Ракова рассказала о масштабной программе ко Дню старшего поколения в столице

1 октября в столице пройдет общегородская акция "Семейный вечер долголетия". Праздничные мероприятия охватят более 140 центров московского долголетия, где для горожан всех возрастов подготовили концерты, мастер-классы и межпоколенческие квизы.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что столица за последние годы вошла в тройку регионов-лидеров по продолжительности жизни. Миссия проекта "Московское долголетие" заключается в создании условий для активной и полноценной жизни москвичей старшего возраста, поддержке их здоровья и помощи в поиске новых интересов.

"Ко Дню старшего поколения мы подготовили особый формат — масштабную городскую акцию "Семейный вечер долголетия". Мероприятие пройдет в каждом центре московского долголетия по всему городу — их насчитывается более 140. Присоединиться к празднику смогут москвичи любого возраста: для них приготовили межпоколенческие квизы, лекции и мастер-классы, а на 10 флагманских площадках для гостей выступят артисты и эксперты", — сообщила Анастасия Ракова.

Празднование начнется 30 сентября с большого концерта "А жизнь продолжается!", который пройдет в концертном зале "Москва" в 14:00 и 18:00. Участники "Московского долголетия" выступят на одной сцене с профессиональными артистами. Ведущими вечера станут Григорий Дружинин, Александр Олешко и Анна Шатилова. В программе примут участие Родион Газманов, Валерия, ансамбль "Непоседы", группа "Пятеро", ВИА "Самоцветы", Сергей Шакуров и Екатерина Семенова.

Основная программа "Семейного вечера долголетия" стартует 1 октября в 19:00. Акцию откроет танцевальный флешмоб у главного входа ВДНХ с участием свыше 200 москвичей старшего поколения, который поддержат во всех 140 центрах. На 10 флагманских площадках выступят Татьяна Судец, Леонид Серебренников, Ирина Безрукова, Валерия Ланская, Иван Чебанов, Аили, Московский концертный хор под управлением Валерия Рыбина, ансамбль "Матрена-Арт", группа "Катюша" и струнный оркестр Selen Orchestra.

Гостям предложат насыщенную досуговую программу. В этот же день, 1 октября, в 19:30 во Дворце госуслуг на ВДНХ (павильон № 71) состоится торжественное открытие постоянной экспозиции арт-объекта "Царь-кокошник". Работа, созданная 116 мастерицами "Московского долголетия" в старинной технике сажения по бели, ранее экспонировалась в Государственном историческом музее, а теперь обрела постоянное место в пространстве дворца.