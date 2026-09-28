В Москве подвели итоги одного из крупнейших забегов России — Московского марафона

В минувшие выходные, 26 и 27 сентября, столица приняла одно из самых значимых беговых событий страны — Московский марафон. В состязаниях приняли участие более 45 тысяч человек, включая профессиональных атлетов, любителей бега и юных спортсменов. Мероприятие стало не только проверкой на выносливость, но и важным элементом популяризации здорового образа жизни в мегаполисе.

В текущем году организаторы представили обновленный маршрут, который позволил участникам увидеть знаковые достопримечательности города с нового ракурса. Старт был дан на улице Косыгина, а финишная черта расположилась в олимпийском комплексе "Лужники". Трасса пролегла вдоль набережных Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и мимо стен Кремля.

"Московский марафон занимает важное место в спортивном календаре столицы благодаря своей массовости и является одним из главных беговых событий страны. Ежегодно он собирает десятки тысяч участников и болельщиков со всего мира, внося свой вклад в популяризацию занятий спортом, повышение туристической привлекательности Москвы и укрепление имиджа столицы как одного из самых динамично развивающихся и гостеприимных городов мира. Мероприятия в рамках Московского марафона — это не просто соревнования, проводимые на протяжении двух дней на различные дистанции. Это настоящий фестиваль бега, объединяющей единомышленников, профессиональных спортсменов и любителей, приверженцев здорового образа жизни", - заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Программа соревнований была распределена на два дня. 26 сентября состоялся забег на 10 километров, а также детские старты на дистанции 400 и 800 метров для участников в возрасте от четырех до 13 лет. 27 сентября на старт вышли марафонцы, преодолевшие классическую дистанцию 42,2 километра, а также участники корпоративных и студенческих эстафет. Важным нововведением сезона стало появление отдельного любительского зачета с призовыми местами, что позволило бегунам, не входящим в число элитных атлетов, побороться за высокие результаты.

Объективность результатов обеспечивали современные системы хронометража, видеорегистрации и профессиональная судейская коллегия. На дистанции 42,2 километра были награждены десять лучших финишеров, а также тройки лидеров в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин. В забеге на 10 километров призовые места распределились между тремя лучшими бегунами в мужском и женском зачетах.