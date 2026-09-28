Собянин: Реставрацию усадьбы "Останкино" завершат за 2027–2028 годы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отреставрированный Итальянский павильон усадьбы Останкино. Кроме того, глава города ознакомился с ходом работ по возрождению дворца - театра усадьбы и парковой территории. Таких масштабных работ здесь не проводили 200 с лишним лет.

Здесь собирались перед спектаклем, обсуждали последние новости, а для дам был очередной повод выйти в свет в новом наряде. Итальянский павильон усадьбы Останкино после реставрации выглядит так, словно сам владелец Граф Николай Шереметьев отлучился буквально на 5 минут встретить гостей.

"В Москве продолжает реализовываться большая программа реставрационных работ по сохранению культурного наследия нашей страны", - сообщил Собянин.

От богатства убранства разбегаются глаза. Николай Шереметьев постоянно что-то придумывал, добавлял, расширял. Но, как и два века назад, здесь каждый предмет на своём месте. Даже уникальные бумажные французские обои благодаря реставраторам словно напечатали заново.

"Была разработана уникальная методика демонтажа полотнищ обоев, что позволило уже в лабораторных условиях привести их в порядок: восполнить утраты, затонировать их в тон авторской основы. И сейчас, если мы посмотрим, мы фактически не видим ни одного прокола, не видим тех многочисленных разрывов", - рассказала Ольга Темерина, художник-реставратор.

А вот Египетский павильон открыл свои двери для гостей после работ еще год назад. Здесь проходили небольшие спектакли и устраивали званные ужины. Золоченую резьба, лепнина, колонны роскошество в каждом элементе.

Специалисты укрепили фундаменты, исследовали и восстановили все, на чем держится эта хрупкая красота - каждую балку. Заглянули в каждую колонну. Используя подчас медицинские инструменты, зондажи с камерами. Высший пилотаж и изобретательность проявили, работая с подлинным паркетом. Восемнадцатый век - в составе береза, красное и чёрное дерево. А в большинстве своем интерьер, что удивительно, из простых материалов.

Впервые за долгое время залы будут работать и зимой. Посетить их можно в составе экскурсионной группы. А вот кабинет императора и сам театр восстановить планируют в ближайшие годы.