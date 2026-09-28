В Сеченовке с помощью нового робота удалили раковую опухоль прямой кишки

Всего два дня после операции – а Иван уже работает за ноутбуком. Хотя недавно перенес сложное вмешательство. В Сеченовском университете впервые удалили раковую опухоль прямой кишки с помощью нового робота. Об оперативном вмешательстве пациенту напоминают лишь несколько проколов - они заживают за считаные дни. Да и те скрыты под пластырем.

Рак сигмовидной кишки, который обнаружили у пациента, часто дает о себе знать только кишечной непроходимостью. Поэтому врачи советуют делать колоноскопию заранее - до первых симптомов. Но в этом случае болезнь прогрессировала – пациенту вывели стому. Дальше предстояло удалить саму опухоль. Хирурги пошли на хитрость: доступ сделали прямо через место, где стояла стома. Так за одну операцию удалось и стому ликвидировать, и опухоль убрать по всем правилам.

"Использование места, где была стома, позволяет не делать разрезов на животе и таким образом этот участок мы используем и для установки сразу нескольких инструментов, и для извлечения опухоли из брюшной полости. И таким образом минимизируем послеоперационный болевой синдром", - рассказал Сергей Ефетов, заведующий хирургическим отделением №2 УКБ №4 Сеченовского университета.

Операция малоинвазивная, но точность визуализации фантастическая. Хирург работает, по сути, под микроскопом: видит каждый сосуд и мельчайшие складки тканей.

"Изображение высокого качества, трехмерное, точность движений рук хирурга стабильная, камера и возможность выполнять такие хирургические приемы, которые не дают обычные инструменты, которые мы используем при лапароскопической операции", - пояснил Сергей Ефетов.

Новый робот - одна из самых передовых систем роботической хирургии в мире. Он позволит проводить малотравматичные операции на брюшной полости, в гинекологии и на органах грудной клетки.