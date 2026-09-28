В Большом театре представили оперу "Мефистофель"

Громкая премьера в Большом! На Исторической сцене впервые за почти 120 лет представили весьма редкое произведение - оперу Арриго Бойто "Мефистофель".

Это единственное оперное произведение талантливого итальянского либреттиста. Бойто, в отличие от других композиторов, занимавшихся темой Фауста, отразил практически все перипетии героя Гёте.

Но главное - сконцентрировался на самом Мефистофеле. Теперь историю извечной борьбы добра и зла можно увидеть и услышать в постановке Джанкарло Дель Монако и Валерия Гергиева.