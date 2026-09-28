Кейт Миддлтон вычеркнула принца Гарри из своей жизни: Меган Маркл ликует

Кейт Миддлтон решила не вмешиваться в отношения мужа с его братом принцем Гарри. Поначалу Кэтрин очень переживала из-за ситуации с герцогом Сассекским, но после нападок со стороны Меган Маркл и грязи, что Гарри вылил в своих мемуарах, Кейт вычеркнула деверя из своей жизни.

Многие были уверены, что Миддлтон выступит в роли миротворца после возвращения Сассекских в Великобританию. Но принцесса все еще не предприняла ни одного шага в эту сторону. И если британцы поддерживают Кэтрин, помня, как она годами старалась сгладить конфликт, писатель и союзник Сассекских Омид Скоби набросился на Миддлтон с обвинениями. Мол, да она никогда и не имела влияния на мужа.

"Постоянно говорят о том, что Кейт потенциально может выступить в роли миротворца — человека, способного снова свести двух братьев вместе. Если за годы, в течение которых я освещал их жизнь, я чему-то и научился, так это тому, что Кейт имеет очень мало отношения к взаимоотношениям между братьями", — заявил Омид Скоби.

В свою очередь Эрин Хилл, корреспондент People, освещающая королевскую семью, пояснила, что Уильям и Кэтрин просто сосредоточены на будущем. В отношении возвращения Гарри и Меган они решили придерживаться "очень старомодного королевского подхода": "Сохранять спокойствие, продолжать жить дальше и выполнять свою работу".

"Поэтому сейчас Гарри и Меган для них не являются приоритетом, и они в значительной степени смотрят в будущее", — подчеркнула Эрин Хилл, комментируя выпад Скоби.

По слухам, есть один человек, который безумно рад такому положению вещей. Меган Маркл якобы никогда не хотела дружить с Кейт и видела в ней серьезную конкурентку.