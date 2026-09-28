Кремль объяснил, что ждет отношения России и Сербии после отставки Вучича

Россия продолжит контакты с Сербией, несмотря на отставку с президентского поста Александра Вучича. Об этом рассказал в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ответ на вопросы о том, рассчитывает ли Москва на сохранение братских отношений с Белградом и готова ли выстраивать их с любым преемником Вучича, официальный представитель Кремля подчеркнул: "Отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями".

В России уверены в конструктивном продолжении взаимодействия с политическим руководством и экономическими операторами Сербии, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Александр Вучич покинул кресло президента Сербии, чтобы участвовать в досрочных парламентских выборах. Политик ставит себе цель победы и получения мандата на формирование правительства в качестве премьер-министра.

Незадолго до своей отставки Александр Вучич рассказал, что Сербия готова принять у себя переговоры по Украине, но такой вопрос не рассматривался. Сербский политик подчеркнул, что "хотя мы всегда обеспечиваем высокий уровень организации мероприятий, я не думаю, что выбор падет именно на нас".