Удары российских бойцов по украинским объектам грозят оставить Украину без доступа в интернет. С таким признанием выступил в понедельник, 28 сентября, глава правительства страны Сергей Корецкий.

После одного из ударов ВС России украинские средства массовой информации и паблики писали, что российские дроны "отключили" интернет в Киеве. Несколько украинских интернет-провайдеров подтвердили повреждение своих дата-центров. В результате "легли" интернет-сайты, облачные хранилища и корпоративные каналы связи.

Министерство обороны России саркастично охарактеризовало удары по центрам обработки данных на Украине как "цифровой детокс". Ведомство подчеркнуло в своем "Макс"-канале, что проводит его в принудительном режиме.

Как заявил Сергей Корецкий, отвечая на вопросы журналистов о рисках Украины лишиться интернета, "угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта" .

Политик рассказал, что в качестве способа защиты дата-центров рассматриваются сценарии переноса соответствующей инфраструктуры под землю либо в другие государства: "Единого нет правила, но то, что нужно выходить из наихудшего сценария, факт" (цитата по РИА Новости).

Между тем военный эксперт Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС, указал на то, что удары по украинским тылам существенно повлияли на работу украинских ЦИПсО (центры информационно-психологических операций). В итоге сократилось количество пропагандистских материалов и сфальсифицированных новостей, размещаемых в СМИ и интернет пособниками киевского режима.