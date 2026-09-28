ВС России освободили Нововодяное в ДНР и Уланово в Сумской области

ВС России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО.

Бойцы группировки войск "Центр" взяли под свой контроль Село Нововодяное в ДНР. Населенный пункт расположен к северо-востоку от Доброполья.

В Сумской области под контроль нашей армии перешло село Уланово, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Хрипуны в Харьковской области.