Биомимикрия в новогоднем декоре: до главного праздника осталось 93 дня

Сегодня вторник, 29 сентября, а это значит, что до Нового года осталось 93 дня.

Год Огненной Козы дает несколько цветовых вариантов украшения новогодней елки. Можно пойти по яркому пути и украсить лесную красавицу в красное, оранжевое и золото – это дань огненному знаку грядущего года.

В тоже время Коза любит природные оттенки – бежевый, оливковый, терракотовый. Так называемая биомимикрия в декоре – это Коза с ее шерстью, текстилем и древесными рогами. Акцент на естественности принесет гармонию и мир в грядущий год.