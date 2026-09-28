Актриса Юлия Пересильд тайно вышла замуж

Стало известно, что 42-летняя актриса Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Однако своего избранника она предпочитает держать в тени.

Интересно, что слухи о замужестве актрисы стали ходить еще несколько недель назад. Поводом послужило то обстоятельство, что особо наблюдательные поклонники заметили на безымянном пальце правой руки Пересильд кольцо.

Сейчас популярная актриса подтвердила, что действительно вышла замуж. "Да, вышла. И очень счастлива", - заявила Юлия Пересильд журналу HELLO!

При этом новоиспеченная супруга не стала уточнять, кто стал ее избранником. Однако в кулуарах судачат, что это может быть оператор Михаил Милашин, слухи о романе актрисы с которым стали ходить год назад.

Он чуть старше и известен по таким проектам, как "Елки-3", "Лед", "Сто лет тому вперед". В 2024 году Милашин стал лауреатом национальной кинопремии "Ника".

Напомним, что весной 2025 года стало известно, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Однако в близком окружении уверяют, что всему виной плотные рабочие графики актеров.

Однако самыми продолжительными были отношения Юлии Пересильд с режиссером Алексеем Учителем. Они были вместе более десяти лет. У пары есть дочери Анна и Мария.

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