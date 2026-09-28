В районе исчезновения Усольцевых сделана сенсационная находка: она меняет все

Ровно год назад, 28 сентября 2025-го, в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Правоохранители уверены, что туристов нет в живых. А в Сети строят самые разные версии произошедшего, активно обсуждаю, что Усольцевы могли сбежать. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов поначалу не верил в смерть близких, он надеялся, что его отчим, мама и сестра уехали за границу. Но теперь и Данил потерял надежду.

Активно ведет собственное расследование друг Сергея Валентин Дегтерев. Он отсмотрел сотни фотографий со спасательной операции и сделал сенсационную находку. Он увидел на кадрах телефон.

"На месте пропажи Усольцевых, том самом, о котором я все время говорю, лежит телефон. Видимо, это потерянный телефон Усольцевых. Я увидел это во второй серии снимков лесного участка, где лежат непонятные артефакты. Но эту локацию категорически отказываются проверять", — заявил Валентин в личном блоге.

Дегтерев написал заявление в Следственный комитет Красноярского края. Он просит еще раз проверить данную территорию.

"Тропа промаркирована краской на деревьях, скорее всего, это участок в направлении горы Мальвинки, Кутурчинского Белогорья. На снимке видно, что в траве лежит предмет, похожий на телефон или спутниковый телефон „Иридиум“. Он с внешней антенной, экраном и кнопками", — говорится в обращении Дегтерева в Следственный комитет.

Если удастся проверить заявление Валентина, то эта находка может существенно изменить основную версию о произошедшем с семьей.