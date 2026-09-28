"Я понимаю, меня могут убрать": подруга раскрыла детали конфиденциального разговора с Соседовым

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако спустя сутки появились ужасающие подробности: Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью.

Для многих людей новость о трагической смерти журналиста стала совершенно неожиданной и ввергла в шок. Например, актриса Любовь Руденко заявила, что и вовсе не желает ее принимать. "Я не согласна с Сережиным уходом", - отрезала артистка.

Любовь Руденко рассказала, что много лет знала Сергея Соседова. Она отметила его кристальную честность и неподкупность. "Я, например, знаю, что когда Сергей на одной из известных передач сидел в жюри, его попросили сказать то, чего не было на самом деле. Потому что там были свои подковерные игры... И Сереже говорили: "Скажи то-то и то-то", а он ответил: "Никогда этого не будет". Я спрашивала Сергея: "Сереж, а ты не боишься так поступать?". А он говорил: "Я понимаю, меня могут убрать. Я это прекрасно осознаю", - передала конфиденциальный разговор с журналистом актриса.

Однако, по словам Руденко, Соседова из шоу не убрали. По мнению актрисы, вероятно, причиной мог стать его "огромный рейтинг" в качестве члена жюри, отмечает Teleprogramma.org.

"Ужасно жалко Сергея. Просто слезы душат... Сережа мог бы работать, работать и работать. Я уверена, что зрители с удовольствием смотрели Сережины передачи и с нетерпением ждали его комментариев", - высказалась Руденко.

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