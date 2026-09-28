Россия должна обеспечить свою безопасность и отбить охоту наносить удары по нашей стране. Об этом заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет исходить из национальных интересов в вопросах урегулирования по Украине.

Как подчеркнул Песков, "мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киев".

Напомнил пресс-секретарь и другие слова президента — о том, что "Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы". ВС России последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными, цитирует политика ТАСС.

На Украине прочувствовали мощь ударов возмездия российской армии. Украинский политолог Олег Соскин назвал атаку на украинскую столицу в ночь на 28 сентября самой тяжелой за все время конфликта и призвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку. По словам эксперта, "Зеленский как-то сник после ударов по этим дата-центрам".

Украинские власти нехотя признают: страна может остаться без доступа в интернет из-за уничтожения соответствующей инфраструктуры российскими войсками. Министерство обороны России саркастично назвало это принудительным цифровым детоксом.