Москвичам рассказали, когда ждать начала отопительного сезона

Начало отопительного сезона в Москве следует ждать лишь после 3 октября. Такой прогноз озвучила в понедельник, 28 сентября, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как пояснила эксперт, пока в столичном регионе температура воздуха остается выше нормы на два-три градуса. Однако в первые октябрьские дни похолодает.

Согласно метеопрогнозам, после 3 октября средняя суточная температура воздуха будет ниже плюс восьми градусов, а значит, начало отопительного сезона уже не за горами, цитирует Позднякову РИА Новости.

Пока погода благоприятствует прогулкам. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что природа преподнесет жителям Москвы и Московской области редкий подарок: в этом году в столичном регионе совпадут золотая осень и так называемое старое бабье лето. Подобные условия могут продержаться в Москве и Подмосковье до десяти суток и составят вершину идеальной осени.

Тем не менее, Москва уже готова к новому отопительному сезону. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Для работы в зимний период сформированы аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием.