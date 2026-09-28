Сотрудников полярной станции на Челюскине стали беспокоить белые медведи

Сторожевые псы – единственные, кто не боится обругать незваных гостей. Белые медведи зашли на территорию российской метеостанции на мысе Челюскин и решили, что теперь это их новый дом. Одна из медведиц с потомством и вовсе обосновалась в одной из заброшенных построек.

Медведица защищает потомство. На кадрах, снятых исследователями, видно, как животное из постройки полностью не выходит. Перерождает своим телом путь любопытным медвежатам, которым не терпится хоть краем глаза посмотреть, от чего такой шум. Мама даже отталкивает их задней лапой подальше от окна.

Самая надежная защита на станции — это не техника, а собаки. Четвероногие сторожа с детства гоняют медведей и бросаются на них без страха. Но им всё-таки тоже достаётся. На днях пес по кличке Беляш пострадал, прогоняя наглого зверя: он укусил медведя за нос, а тот схватил его за лапу. Другой собаке – Мухе - острыми когтями медведица нанесла сильную травму задней лапы.

Этот случай — не просто курьез из жизни полярников. Он — тревожный сигнал. Раньше медведи приходили, пугались и уходили. Теперь они остаются. Облизывают окна. Забираются в дома. Перестают бояться. Ученые связывают это с изменениями в Арктике - лед встает позже, а голодный зверь идет туда, где чувствует запах еды.

В первое время полярники пытались отогнать медведей самостоятельно. Пугали громкими звуками, сбрасывали на них тяжёлые предметы. Но это только раззадоривало зверя. Оборачиваться вспять они и не собирались. Теперь прятаться по углам приходится исследователям. Они опасаются, что потерявшие страх медведи в поисках еды начнут ломиться и к ним в дом.

Но это не аномалия и не нашествие. Это сезонная миграция, рассказывает метеоролог. Каждый год с августа по октябрь белые медведи стягиваются к самой северной материковой точке Евразии. Здесь, на мысе Челюскин, они ждут, когда встанет лед, чтобы уйти в океан. Но в этом году что-то всё-таки пошло не так. Сейчас в окрестностях станции бродят до шести медведей, четверо уже подходили к людям вплотную.