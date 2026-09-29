Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Мысли о дальнейших рабочих планах помогут увидеть перспективную цель. Запишите идеи на октябрь и выберите одну задачу, с которой начнете новый месяц.

Тельцы

Луна в вашем знаке поддерживает учёбу, поездки и личные решения. Определите приоритет и сделайте конкретный шаг к маршруту или знаниям, которые вас вдохновляют.

Близнецы

Финансовые переговоры могут принести полезный результат. Проверяйте условия сделки и выбирайте предложения, которые понятны не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.

Раки

В личной жизни станет больше приятного движения. Проявите инициативу, предложите встречу или спокойно обсудите с близким человеком планы на ближайшее время.

Львы

Работа и забота о самочувствии потребуют разумного баланса. Завершите главные задачи вовремя и оставьте вечер для отдыха, не превращая день в марафон.

Девы

День подходит для обновления образа и приятных покупок. Выбирайте вещи, которые подчёркивают ваш стиль и будут служить дольше одного сезона.

Весы

Завершите сентябрь в уютной и спокойной обстановке. Небольшой семейный ужин или осеннее обновление дома помогут создать хорошее настроение.

Скорпионы

Техника, автомобиль или гаджеты могут потребовать вашего внимания. Проведите обслуживание, установите обновления или наведите порядок в цифровых файлах.

Стрельцы

Денежная цель станет ближе благодаря конкретным действиям. Завершите оплачиваемую работу, напомните о переводе или обсудите возможность дополнительного заработка.

Козероги

Личные инициативы сегодня получат хорошую поддержку. Беритесь за дело, в котором сможете самостоятельно принимать решения и отвечать за результат.

Водолеи

Перед началом октября полезно немного замедлиться и подвести итоги. Отметьте, что удалось изменить за месяц, и не торопите следующий этап.

Рыбы

Пришло время говорить о своих идеях увереннее. Покажите результат работы, напишите важное сообщение или предложите проект человеку, которому он может быть интересен.