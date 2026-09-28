31-летний внук-красавчик Евгения Петросяна оказался миллионером: вот как он выглядит

Старшая дочь Евгения Петросяна, Викторина, родилась в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер. Когда девочка была совсем маленькой, ее мама погибла в автокатастрофе.

Все свободное время Петросян посвящал Викторине, а иногда даже брал подросшую дочь на свои концерты. В итоге девочка стала мечтать о сцене, но строгий отец опять запретил ей поступать в театральный. В итоге Викторина закончила истфак МГУ, какое-то время организовывала выставки в Москве, а потом вышла замуж и вместе с супругом уехала в США. Там дочь Евгения Петросяна открыла свой небольшой бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек.

Викторина вырастила двух сыновей — Андреаса и Марка. Внуки Евгения Вагановича также оказались неравнодушны к искусству. Это подтолкнуло родителей на поддержку их талантов. Андреас к четырем годам уже выходил на сцену Метрополитен-оперы в качестве артиста.

Сейчас старшему внуку Петросяна 31 год, и он преуспел в жизни не хуже деда-юмориста. Андреас — очень обеспеченный мужчина. Недавно он купил трехкомнатную квартиру в Нью-Йорке за 140 миллионов рублей. Элитные апартаменты находятся в Бруклине. В квартире оборудованы три спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная и кухня.

Искусством и публицистикой внук Петросяна зарабатывает миллионы. Как оказалось, мужчина еще и хорош собой. В Сеть слили его фотографии и россиянки уже прозвали Андреаса красавчиком.

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Не известно, общается ли он с дедом. В 2018 году отношения Евгения Вагановича с дочкой Викториной испортились, из-за того, что во время развода с Еленой Степаненко она поддержала мачеху. Артистка почти 30 лет была женой Петросяна, она стала самым близким человеком потерявшей маму Викторине. Во время разбирательств юмористов, женщина встала на сторону мачехи, за что и поплатилась. Артист вычеркнул дочь из своей жизни и отобрал у нее московскую квартиру.