"С нетерпением жду": 63-летний внук де Голля планирует переезд в Россию

Финансист и общественный деятель, внук президента Франции генерала Шарля де Голля (1959-1969) Пьер де Голль подтвердил, что хотел бы получить российское гражданство и вместе с семьей перебраться в Россию.

Как заявил де Голль, возглавляющий Фонд за мир и дружбу между народами, он "с нетерпением ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми и работает над укреплением связей между Францией и Россией", стараясь "навести мосты".

Общественник подчеркнул: получение паспорта Российской Федерации стало бы для него честью, однако это длительный процесс и "решение вашего президента". Однако Пьер де Голль выразил надежду на то, что "когда придет время, возможно, решение будет принято", сообщает ТАСС.

Ранее внук де Голля резко критиковал французские власти за недальновидную политику и инфантилизацию общества. Общественный деятель призывал Европу предпринять действенные шаги по восстановлению диалога с российскими властями, подчеркивая, что сила России — в приверженности фундаментальным ценностям.

Вернуться на историческую родину из Франции решил и граф Петр Шереметев. В 95 лет потомок известнейшего российского рода объявил, что хотел бы "провести остаток жизни там, где мои корни, где покоятся мои предки, где начиналась история нашей семьи". В Кремле заявили, что такое желание можно только приветствовать.