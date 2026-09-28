"Нас с мужем развели": актриса Наталия Антонова высказалась о расставании

В Сети поклонники обсуждают новое откровение популярной актрисы Наталии Антоновой. Многие фанаты сделали вывод, что артистка сообщила о разводе.

Все началось с того, что в своем блоге Наталия Антонова рассказала о разочаровании. "Разочарование. Не больно. Не плохо. Темно и пусто. Точка. Это чувство я испытывала, когда подала на развод. На днях я очень разочаровалась", - призналась актриса.

Примечательно, что поддержали артистку коллеги Юлия Высоцкая и Ирина Безрукова. Поклонники сделали вывод, что таким образом Антонова объявила о разводе. Слухи подхватили некоторые СМИ. В результате Наталии пришлось оправдываться.

"Друзья, пока я играла два спектакля, нас с мужем развели... Спешу сказать, что всё в порядке. Спасибо за переживания", - обратилась в своем блоге к общественности Антонова.

Она уточнила, что имела в виду развод с первым мужем, актером Александром Вершининым, от которого родила сына Артема. "Извините, у меня был один развод, много лет назад. Второго не дождетесь", - заявила Наталия.

Напомним, в настоящее время актриса состоит во втором браке. Ее супругом является врач-гинеколог Николай Семенов. От него она родила троих сыновей, младший из которых умер спустя несколько недель после рождения.

Мальчик появился на свет раньше срока, медики всеми силами пытались выходить его, однако все их попытки оказались тщетными. Три года Наталия молчала о произошедшем и только в 2021 году призналась, что ребенок умер вскоре после рождения.

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