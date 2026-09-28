Названы дата и место прощания с Сергеем Соседовым

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности — Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Официальное заключение должны передать родным Соседова, но работники морга проговорились.

"Вскрытие проводила судебно-медицинская экспертиза. Как мне сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, нет, не тромб — травма", — отметил Виктор Беззубов, организатор конкурса, который должен был вести Сергей Соседов.

Проведение похорон журналиста осложнялось транспортировкой тела из Якутии. Понадобилось несколько дней, чтобы оформит все документы, скоро Сергея привезут домой.

Только 28 сентября стали известны дата и место похорон Соседова. Вадим Такменев сообщил, что прощание с музыкальным критиком пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище. Церемония будет открытой, попрощаться с Сергеем смогут все желающие.

"Друзья и коллеги! Если все пойдет по намеченному нами плану… Прощание с Сергеем Соседовым запланировано на среду, 30 сентября, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, д. 24). Начало в 11:00. Дополнительная аккредитация СМИ не требуется", — написал Такменев в личном блоге.

Изначально говорилось, что Соседова похоронят в Подмосковье в семейной могиле, так хотела его мама. "Сережу похоронят на Перепечинском кладбище, рядом с отцом", — говорила Антонина Петровна.